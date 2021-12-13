Загадкова смерть українця у Польщі: рідні розповіли нові подробиці

Причетні до смерті українця особи до цих пір перебувають на свободі.

У Польщі прокуратура звинуватила 9 осіб у знущанні із затриманого українця, що призвело до його смерті. Серед них працівники витверезника, поліцейські та медики.

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Про те, чи зрушилося щось у розслідуванні загибелі Дмитра Никифоренка, розповідає видання InPoland.

Минуло 4 місяці з дня смерті українця Дмитра Никифоренка у Польщі, а слідство й досі триває. Особи, яких вважають причетними до смерті хлопця, й досі перебувають на волі. Раніше їх затримували на 45 годин, а потім відпустили.

Спершу розслідуванням займалася прокуратура Вроцлава, потім справу передали до Свідниці, а зараз нею займається прокуратура Щецина.

День трагедії

В день трагедії Дмитро перестав відповідати на телефонні дзвінки. Як розповіла кохана дівчина українця, через три дні після зникнення хлопця, його рідні звернулися до поліції, але їхню заяву відмовилися приймати.



У поліції їм не назвали точну причину смерті Дмитра. Говорили, що в нього сталася зупинка серця, мовляв, його намагалися реанімувати, але він посинів і помер.

Під час затримання хлопця у поліцейських була ввімкнена камера, але після слів правоохоронця: "затримуємо небезпечного злочинця, зараз вживатимемо заходів", її вимкнули.

Також відомо, що від вітверезника, куди доправили Дмитра, до місця де його затримали, 15 хвилин їзди, але поліція доправляла його 40 хвилин. На камері відеоспостереження було видно, як правоохоронці кружляли навколо автівки ще близько 15 хвилин. Як припускають родичі хлопця, він в той момент вже був непритомним, а правоохоронці чекали, поки він прийде до тями, щоб на камерах було видно, що його ведуть в наручниках.

На прохання родичів надати їм відео з витверезника, поліцейські заявили, що можуть дати лише скрини.

Встановлено, що до смерті українця також причетні медбрат і лікарка, які перебували у витверезнику.



Дівчина Дмитра Никифоренка Сюзанна розповідає, що коли він уже не дихав, лікарка не поспішала надавати йому допомогу. З посмішкою на обличчі та повільними кроками, вона пішла за дефібрилятором, що зафіксовано на відео з камери відеоспостреження.

Також слідство встановило, що причини смерті українця неправдиві. Це підтвердила прессекретарка окружної прокуратури в Щецині.

Тіло Дмитра пролежало в камері ще кілька годин, а працівники витверезника увесь цей час просто займалися своїми справами.

На тілі були видні сліди задушення та гематоми

Брат Дмитра Роман Никифоренко вирушив до Польщі, які тільки дізнався про його смерть. Тіло брата йому вдалося побачити лише через 12 днів після його смерті. Це пояснили тим, що опізнання тіла не мало необхідності, бо у покійника при собі були документи.

Родичам повідомили, що вони можуть тільки побачити обличчя Дмитра, тож їм довелося звертатися до прокуратури і писати заяву про упізнання всього тіла.



Також рідні українця розповідають, що на результати розтину тіла чекали 2 місяці, а працівники моргу аргументували це великою кількістю роботи та відпустками багатьох працівників.

Після 2 місяців з моменту смерті 25-річного українця, працівники моргу видали документ з результатом: "Причина смерті — не встановлена".



Синці та сліди удушення на тілі Дмитра родичам пояснили, що то "трупні плями".

Аналіз експертизи не підтвердив наявності наркотичних речовин в крові українця.

Українська прокуратура наполягала на ексгумації тіла

Поховали Дмитра в Україні на 17-й день після його смерті. За те, щоб доправити тіло хлопця в Україну, його рідним довелося сплатити майже 10 тисяч злотих. Цю суму допомагали збирати друзі з Польщі та з України.

За 2 тижні після похорону до родини Дмитра Никифоренка приїхали працівники української прокуратури з примусовим підписанням документу про дозвіл на ексгумацію тіла. Тіло ексгумували, взяли додаткові аналізи і закопали назад. Рідним у прокуратурі поки нічого не повідомляють, посилаючись на "таємницю слідства".

Також за словами рідних Дмитра Никифоренка, в них вже змінилися кілька захисників, а слідство затягується.

Хто винний в смерті українця

У прокуратурі міста Щецин в Польщі розповіли кілька деталей щодо покарання винних у смерті українця у витверезнику.

"Звинувачення у цій справі почули 9 осіб, у тому числі 4 особи, які були на той момент поліцейськими, 3 працівника витверезника, керівник центру та лікар, які чергували в той час у палаті", - повідомили у прокуратурі.



Трьох співробітників поліції прокурор звинуватив у перевищенні посадових повноважень, жорстокому поводженні з позбавленою волі особою та побитті зі смертельним наслідком, ще одного - у припущенні фізичного насильства над людиною, яка перебуває у витверезнику, що суперечило його службовим обов’язкам. Двох працівників витверезника звинуватили у вчиненні насильства щодо затриманого.

Також у неналежному виконанні своїх обов'язків звинуватили лікарку, а керівника витверезника прокуратура звинуватила у перешкоджанні кримінальному провадженню та подачі неправдивої інформації у медичній документації про перебування потерпілого у центрі. Аналогічне звинувачення отримала й співробітниця палати.

Стосовно 2 співробітників поліції, прокурор звернувся до суду, про застосування до них тимчасового арешту на 3 місяці. Щодо інших були застосовані запобіжні заходи у вигляді поліцейського нагляду, заборони на виїзд з країни, а також майнові поруки. Лікаря відсторонили на час розгляду справи від надання медичних послуг.



Трьом співробітникам поліції та двом співробітникам витверезника загрожує покарання до 10 років позбавлення волі. За злочини, скоєні рештою підозрюваних, загрожує покарання до 5 років ув’язнення.

"Зараз у справі триває збір речових доказів для всебічного встановлення обставин події, що є предметом проведеного місцевою прокуратурою розслідування" — сказала прессекретарка районної прокуратури в Щецині.

Нагадаємо, що у Польщі після побиття правоохоронцями помер 25-річний українець Дмитро Никифоренко з Немирова Вінницької області. Хлопець потрапив до витверезника, де зазнав катувань з боку польських поліцейських.

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