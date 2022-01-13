Загадкове вбивство Габріелли Яцкович і небезпека COVID-штаму "Омікрон". П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- В Ужгороді знайшли вбитою 36-річну Габріеллу Яцкович, яка зникла безвісти майже два тижні тому. Тіло жінки з пакетом на голові виявили на горищі будинку її нещодавно померлої матері. Читати далі –>
- Перша заступниця держсекретаря США Венді Шерман разом із представниками Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії продовжать стримувати подальшу агресію Росії проти України. Читати далі –>
- У Державному департаменті США російську компанію "Парсек" вважають "ключовим джерелом товарів та технологій" для ракетної програми КНДР. Читати далі –>
- Лідерка американського дівочого гурту The Ronettes Вероніка Беннетт, більше відома як Ронні Спектор, пішла з життя у віці 78 років. Читати далі –>
- У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають новий штам COVID-19 "Омікрон" особливо небезпечним для невакцинованих громадян. Читати далі –>