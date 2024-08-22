Загадкове зникнення 20-річного студента: про що дізнався батько хлопця та як триває слідство

Впродовж місяця батьки зниклого львівського студента Олександра Гашевського розшукують сина. Наприкінці липня вони подали заяву до поліції Львівської області з проханням встановити місце перебування хлопця. Проте розслідування, за словами Гашевських, триває надзвичайно повільно. Тож батько зниклого хлопця розшукує можливу інформацію про нього самостійно. Так, в електронній пошті сина, він знайшов квиток, який той купляв з Івано-Франківська до Верховини.

Про це у коментарі для "Еспресо.Захід" Микола Гашевський розповів 22 серпня.

"Я відкрив комп'ютер сина, де знайшов квиток з Івано-Франківська до Верховини. Однак, невідомо, чи він туди доїхав, бо люди його там не впізнавали. Можливо, він туди й не добрався – дивно, що його ніхто не бачив. Купував квиток вже на місці, після прибуття до Івано-Франківська", – розповів Гашевський.

За його словами, син їхав до селища Вилок, що на Закарпатті. Діставався туди автобусом, проте квитка поки знайдено не було.

"Чекаємо від автостанції інформацію, можливо звідти щось підтвердять", – розповів Микола Гашевський.

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Що кажуть у поліції

За словами батька зниклого Олександра, доводиться самостійно збирати інформацію, а спілкування з поліцією відбувається здебільшого у вигляді листування. Швидкість, якою триває розслідування, не тішить.

"Наразі спілкування лише у письмовій формі – я пишу клопотання, їду у відділок, приношу фізично у канцелярію, а наступного дня воно потрапляє на стіл до слідчої. Така комунікація", – уточнив батько зниклого студента.

Зараз родина разом із адвокатами намагається домогтись, аби справою займалось Державне бюро розслідувань. Раніше вони звернулися з відкритим листом до Офісу генпрокурора, керівництва СБУ і ДБР з проханням провести розслідування всіх версій імовірної трагічної загибелі Олександра Гашевського.

"Ми апелюємо, щоб ДБР відкрило справу. Відповідь від них отримали – формальну відписку. Я писав клопотання, аби в мене взяли покази. Але поки що там справа не відкрита. Сподіваємось, що це вдасться зробити. Коли це буде – невідомо", – підсумував Микола Гашевський.

Як зазначили у пресслужбі теруправління ДБР, листи від родичів зниклого студента надходили, але були скеровані до поліції. Наразі справу розслідує поліція у Львівській області.

"Якщо зʼявляться докази, що до загибелі хлопця причетні працівники правоохоронних органів, які є в підслідності Державне бюро розслідувань, то розслідування буде проводити ДБР", – уточнили у відомстві.

Загадкове зникнення 20-річного студента на заході України: що відомо

На Прикарпатті під час мандрів у горах зник студент 4 курсу ЛНУ ім. І.Франка Олександр Гашевський.

Останнього разу він спілкувався з батьками 14 липня. Того дня хлопець зателефонував та повідомив, що вже повертається додому автобусом.

"Це єдине, що я розчув чітко, зв’язок був не дуже якісний. Через годину-півтори у нього вже був вимкнений телефон, більше я не зміг до нього дозвонитись. Телефон вимкнений і досі", – розповів ТСН.ua батько студента Микола Гашевський.

За даними Гашевського, під час пошуку сина було з’ясовано, що він дійсно сів до автобуса, маршрут якого пролягав через блокпост, на якому перебували працівники ТЦК.

"Йому 20 років. Мобілізувати студента нормальним чином вони не можуть, треба тільки бити та заставляти підписувати самому. Могли бити до смерті", – припускає Микола Гашевський.

На ключове запитання про те, чи є докази того, що до зникнення його сина причетні працівники ТЦК, Микола Гашевський відповів так: "Явних доказів – ніяких. Але про сина мені протягом 10 днів нічого невідомо. Я телефонував до ТЦК, мені повідомили, що серед мобілізованих його немає. Зник він в районі Верховини. Виглядає так, що його десь забили в підвалі і все".

Гашевський-старший не виключає, що син міг стати і жертвою пограбування.

Поки доля його сина залишається невідомою, є лише непідтверджені припущення.

30 липня у Тисі знайшли тіло з документами 20-річного студента на ім'я Олександра Гашевського. Про це повідомляв адвокат сім’ї зниклого хлопця Олег Веремієнко, батько зниклого Микола Гашевський, слідча поліції Ольга Горбач, речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі "Українській правді".

Водночас батько загиблого додав, що хлопець мав при собі також паспорт і приписне свідоцтво. Проте ніяких згадок про ці документи немає. Чоловік переконує: його син навіть не вмів плавати, тому ніколи б не наважився перепливати Тису.

У поліції Львівщини підтвердили існування даних від румунської сторони, що тіло хлопця знайшли без ознак життя, при ньому були документи, що посвідчують особу.

Мама хлопця – Ірина Гашевська їздила за кордон, до Угорщини на впізнання тіла сина. Проте упізнати не змогла, адже тіло було дуже понівеченим. Тепер фахівці здійснюватимуть ДНК-експертизу. Результати стануть відомі на початку вересня.

Нагадаємо, раніше військові на припущення батька зниклого 20-річного студента заявили, що працівники ТЦК не мають відношення до зникнення хлопця.

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