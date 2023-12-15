Загадкове зникнення на кордоні: у ДПСУ спіймали хитрого ухилянта — подробиці схеми

Українець, що їхав в мікроавтобусі до Польщі, спробував уникнути проходження контролю. І план майже вдався, але фінал вийшов провальним.

На українському кордоні розкрито загадкове зникнення пасажира, який планував без контролю потрапити до Польщі.

Про інцидент розповіли прикордонники.

"Українець, що їхав в мікроавтобусі до Польщі, за допомогою нехитрої маніпуляції сподівався уникнути проходження контролю. Він просто вийшов із салону, поки здійснювалася перевірка автомобіля та документів подорожніх, і повернувся після закінчення огляду. А щоб у прикордонників не виникло сумнівів щодо кількості осіб, один із водіїв заховався на задньому сидінні". - кажуть у ДПСУ.

Однак під час спроби виїзду з пункту пропуску порушників викрив прикордонний наряд. "Таємному" пасажиру зрешту відмовлено в перетинанні кордону та складено адмінпротокол. Водіям загрожує кримінальна відповідальність.

Ухилянт на польському кордоні / Фото: Держприкордонслужба України

Ухилянт на польському кордоні / Фото: Держприкордонслужба України

Ухилянт на польському кордоні / Фото: Держприкордонслужба України

Нагадаємо, на пункті пропуску з Польщею "Устилуг" (Волинська область) ухилянт із Львівщини за 3 тисячі намагався підкупити прикордонника, аби втекти з України.

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