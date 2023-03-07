Загальна мобілізація 2023 року: чи можуть військовозобов'язаному відмовити у консульських послугах

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україні була оголошена загальна мобілізація, якій підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років. В кінці 2022 року почали діяти нові правила військового обліку. Читайте в матеріалі ТСН.ua, чи можуть відмовити в консульських послугах за кордоном військовозобов'язаному.

Нові правила були затверджені постановою №1487 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів".

Чи можуть військовозобов'язаному за кордоном відмовити у наданні консульських послуг через ці нові правила, пояснив адвокат Ігор Дайнеко.

Він нагадав, що консульство бере військовозобов'язаного на військовий облік за умови постановки його на тимчасовий чи постійний консульський облік (постанова КМУ №1487).

При цьому, в постанові Кабінету Міністрів України №85 від 29 січня 2020 року "Деякі питання обліку громадян України, які проживають за межами України" постановка на консульський облік є не обов'язком, а правом громадянина України. Тому особа має право відмовитися встати на облік, особливо, якщо вона не планує залишитися в країні, де перебуває.

За словами адвоката, відмовити у наданні консульських послуг можуть лише за таких умов:

особа надала недійсні паспортні документи;

особа не є громадянином України;

немає доказів законного перебування особи на території країни, де вона звернулася до дипломатичного представництва;

запитуванні послуги не входять у перелік таких, які є повноваженнями консульської установи.

Інших підстав, чому можуть законно відмовити від надання консульських послуг, не передбачено законодавством. Тобто будь-яка особа, в тому числі і військовозобов'язаний, може безперешкодно звернутися до дипломатичного представництва України в країні перебування, якщо вона перебуває там на законних підставах. Без її згоди поставити особу на облік не можуть.

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