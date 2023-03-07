Загальна мобілізація 2023 року: пояснення, чи можуть призвати чоловіка з гіпотериозом

В Україні від початку повномасштабної війни оголошена загальна мобілізація. Чоловіки призовного віку від 18 до 60 років активно отримують повістки на проходження військової служби. Чи можуть призвати особу з гіпотериозом — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Відповідь на це запитання дав адвокат Андрій Карпенко. За його словами, тільки військово-лікарська комісія може визначити ступінь порушення функцій організму і придатність особи до проходження військової служби. Під час її проведення беруться до уваги і наявні у чоловіка медичні документи, але для військово-лікарської комісії вони не є обов'язковими.

Якщо чоловік не згоден з рішенням ВЛК, він має право оскаржити його в судовому чи адміністративному порядку.

Гіпотериоз можна знайти в переліку хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби. Однак лише лікар-фахівець може встановити ступінь розладу функцій організму. Тому юристам складно прогнозувати, яке саме рішення прийме військово-лікарська комісія.

Саме про це захворювання йдеться в статті 13 "Пояснення щодо застосування статей Розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби":

пункт "а" включає в себе: стійкі, значно виражені розлади, зумовлені тяжкими формами цукрового діабету з високою гіперглікемією (більше 13,7 ммоль/л) і глюкозурією, ацетонурією, схильністю до частих гіпоглікемічних станів, кетозом, універсальною ангіопатією (ретинопатія, гломерулосклероз тощо), які потребують для компенсації вуглеводного обміну 60 одиниць інсуліну на добу і більше; тяжкі форми вузлового зоба, дифузного токсичного зоба (різко виражене схуднення, адинамія, виражений екзофтальм, задуха у спокої, частота пульсу 120 ударів на хвилину і більше, порушення серцевого ритму, різноманітні вісцеральні прояви); тяжкі форми гіпотиреозу, що потребують призначення в складі замісної терапії тиреоїдних гормонів у дозуванні 100 мг та більше на добу; нецукровий діабет, що потребує постійного проведення замісної терапії.

до пункту "б" входять: стійкі помірно виражені розлади, зумовлені хворобами ендокринних залоз середньої тяжкості, коли при відповідному лікуванні зберігається незначне зниження працездатності оглядаємого; цукровий діабет середньої тяжкості з помірною гіперглікемією (не більше 13,7 ммоль/л) та глюкозурією. Компенсація вуглеводного обміну досягається пероральним уживанням цукрознижувальних препаратів або введенням інсуліну до 60 одиниць на добу на фоні постійної дієтотерапії. Ацетонурія, кетоз, діабетичні коми в анамнезі відсутні; токсичний зоб середнього ступеня тяжкості (зниження ваги тіла на 20 % від початкової, помірна тахікардія до 120 ударів на хвилину, характерні очні симптоми); гіпотиреоз середнього ступеня тяжкості, що потребує призначення в складі замісної терапії тиреоїдних гормонів у дозуванні 50 - 100 мг на добу; аліментарне ожиріння III ступеня.

а пункт "в" містить: форми цукрового діабету з невисокою гіперглікемією (8 - 9 ммоль/л), яка легко нормалізується дієтою, працездатність хворого збережена; легкі зворотні форми дифузного токсичного зоба (легка неврозоподібна симптоматика, зниження толерантності до фізичного навантаження, тахікардія з частотою пульсу до 100 ударів на хвилину); легкі форми гіпотиреозу, що потребують призначення в складі замісної терапії тиреоїдних гормонів у дозуванні до 50 мг на добу; дифузний та вузловий зоб 3 стадії без порушення функцій щитоподібної залози; гіпоталамічний синдром нейроендокринної форми (ожиріння I - II ступенів, гіпертензія, порушення толерантності до вуглеводів, наявність стрій на тулубі, кінцівках); підгострий тиреоїдит з рецидивним перебігом; аліментарне ожиріння II ступеня.



До пункту "а" також відносять всі хвороби залоз внутрішньої секреції (гіпофізу, наднирників, щитоподібної та статевих залоз) з незворотними змінами органів і систем та різкими порушеннями їх функцій. Особи, які мають ці хвороби, визнаються непридатними до проходження військової служби та виключаються з військового обліку.

До пункту "ба" також відносять усі захворювання залоз внутрішньої секреції з помірними порушеннями функцій. При цьому повна або обмежена непридатність визначається в цьому разі індивідуально.

До пункту "в" також відносять функціональну гіпербілірубінемію з постійним підвищенням білірубіну більше ніж 30 ммоль/л. Повна або обмежена придатність визначається індивідуально.

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