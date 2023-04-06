Загальна мобілізація: адвокат розповів, чи загрожує кримінальна відповідальність чоловікам, які виїхали за кордон

Адвокат Тарас Никифорчук розповів, яку відповідальність можуть понести військовозобов'язані чоловіки, які виїхали з країни та не повернулись на час проведення загальної мобілізації.

В Україні продовжують мобілізаційні заходи в рамках воєнного стану, але деякі військовозобов'язані чоловіки або поїхали за країни до початку повномасштабного вторгнення, або виїхали вже в розпал війни.

Адвокат Тарас Никифорчук у своєму YouTube-каналі пояснив, що чекає на таких чоловіків після повернення додому.

Зокрема він прокоментував інформацію, яка з'явилась у деяких ЗМІ, що таких людей будуть карати штрафами у розмірі 3,4-5,1 тис. грн, а у разі нелегального перетину кордону цей штраф виросте до суми у розмірі 8,5 тис. грн.

"Це дуже сильно схоже на якусь дурницю і набір слів... Смію всіх запевнити, що такого штрафу, згідно з нашим законодавством, немає. Але існує штраф за незаконний перетин кордону від 3,4 тис. Цей штраф можуть стягнути з людини, якщо вона буде повертатися. Тобто якщо вона залишається за кордоном, то навіть якщо вона незаконно покинула нашу територію, все одно жоден адмінштраф ніхто не зможе стягнути", — зазначив Никифорчук.

Щодо кримінальної відповідальності, то її можуть понести лише ті чоловіки, яки втікли за кордон після отримання повістки. Таким чоловікам загрожує до 5 років позбавлення волі у разі повернення в Україну, щоправда кожен випадок треба розглядати окремо.

Також читайте Повістки через месенджери в Україні: чи зможуть запросити до військкомату через Telegram або Viber

Никифорчук зазначив, що якщо чоловік отримав повістку та не прийшов у військомат, то його навряд чи зможуть притягнути до кримінальної відповідальності, а, скоріше за все, понесе адміністративну відповідальність.

"Якщо людина вже отримала повістку, пройшла медкомісію, її відправили в армію, а вона звідти втекла, не доїхала, не дійшла, то тут дійсно може йтися про притягнення до кримінальної відповідальності", — наголосив Никифорчук.

Адвокат заявив, що навіть якщо чоловік перетнув кордон з підробленими документами, або в обхід пунктів пропуску, то він також не буде нести кримінальну відповідальність.

Також військовозобов'язаного не зможуть притягнути до кримінальної відповідальності, якщо він перетнув кордон за допомогою системи "Шлях" і не повернувся у зазначений час.

Адвокат додав, що прикордонники не мають права вручати повістку військовозобов'язаному на кордоні. Крім того, правоохоронці не мають права везти чоловіка до центру комплектування одразу після перетину вами кордону. "Для того, щоб людину куди-небудь везти, вона повинна вчинити або адміністративний, або кримінальний злочин", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кропивницькому до умовного терміну засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації, проте прокуратура оскаржить вирок суду.

Крім того, ми раніше інформували, що у період дії воєнного стану, навіть під час загальної мобілізації, не можуть призвати до армії осіб, які мають деякі хвороби. Перелік захворювань, із якими призовника можуть тимчасово чи довічно звільнити від військової служби у мирний час та/або під час дії воєнного стану.

Читайте також: