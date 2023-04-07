Загальна мобілізація: юрист пояснив, що робити, якщо примусово привезли до ТЦК

Військовозобов'язаного можуть примусово доставити до ТЦК для складання постанови про притягнення до адміністративної відповідальності за неявку.

В Україні триває загальна мобілізація, а це означає, що інколи чоловіків призовного віку можуть примусово доставити до центру комплектування.

Провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич пояснив, як діяти у таких умовах, інформує РБК-Україна.

На питання журналіста, у якому випадку взагалі можуть примусово забрати до центру комплектування, юрист відповів, що це можуть робити для складання постанови про притягнення до адміністративної відповідальності за неявку.

Також читайте Реєстр ухилянтів від мобілізації в Україні: що це таке і як працюватиме

"Процедура така: чоловік отримав повістку і не з'явився по ній у встановлений час. Тоді представник територіального центру комплектування може винести постанову – документ про штраф у розмірі від 3400 гривень до 5100 гривень (правопорушення вчинене в умовах воєнного стану)", - сказав Маринич.

Юрист пояснив, щоб цю постанову винести, має бути присутньою особа, щодо якої ця справа розглядається.

"У разі неявки ТЦК надсилає повідомлення до Нацполіції про те, щоб цю людину затримати. Поліція, вже маючи це повідомлення, затримує особу і доставляє до ТЦК – саме з метою розгляду цієї справи про накладання штрафу. Тобто затримувати й доставляти у ТЦК для того, щоб людина проходила медичну комісію і також за інших підстав, не мають права. Це закріплено у законодавстві", - сказав Маринич.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в межах мобілізації та воєнного стану в Україні призивати до війська можуть чоловіків віком від 18 до 60 років, які не мають підстав для отримання відстрочення. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає збільшення терміну відстрочення до 5-ти років.

Крім того, ми раніше інформували, що юристи пояснили, як батько неповнолітньої дитини може отримати відстрочення від військової служби під час мобілізації.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.