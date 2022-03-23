Втрати РФ у війні з Україною можуть сягати 30-40 тисяч - представник НАТО

Зазначається, що це загальні втрати, враховуючи поранених, зниклих безвісти і полонених.

Втрати російської армії в Україні вбитими можуть становити від 7 до 15 тисяч осіб, а загальні втрати, враховуючи поранених, зниклих безвісти і полонених - до 40 тисяч.

Про це представник НАТО заявив на брифінгу кореспондентовы "Голосу Америки", передає "Російська служба ВВС".

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За словами кореспондента, представник НАТО послався, в тому числі, на українські дані, тому "цю заяву, ймовірно, не слід вважати якоюсь новою, більш точною і незалежною оцінкою".

Нагадаємо, Збройні сили України захопили одну з найпотужніших станцій радіоелектронної боротьби російської армії. Зазначається, що трофейна станція здатна виявляти та блокувати різноманітні радари на дистанції до 300 км. Віднині ж нею користуватимуться українські військові.

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