Загальну військову підготовку студентів зробили обов'язковою: що загрожує за відмову

Військова підготовка розпочинатиметься на першому курсі у тих, хто має повну середню освіту, і на другому у молодших спеціалістів та бакалаврів.

Усі студенти-чоловіки в Україні пройдуть базову загальновійськову підготовку, за відмову від проходження якої можуть відрахувати із ВНЗ.

Кабінет міністрів України затвердив Порядок проведення базової загальновійськової підготовки громадян України, які здобувають вищу освіту, та поліцейських. Про це йдеться у постанові від 21 червня 2024 р. №734.

"Базову підготовку проходять громадяни України чоловічої статі (жіночої статі – добровільно), які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти", – йдеться у документі.

Урядова постанова від 21 червня 2024 р. №734

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"Відмова студентів-чоловіків від проходження загальної військової підготовки є підставою для відрахування з ВНЗ", – наголошується у постанові.

Таке рішення не торкнеться тих, хто вже пройшов базову військову підготовку, або завершив її в інших країнах до набуття українського громадянства, визнано непридатним до служби за станом здоров'я. Також не будуть відраховані ті, хто має сертифікат проходження базової підготовки та здобуття військово-облікової спеціальності.

Військова підготовка розпочинатиметься на першому курсі у тих, хто має повну середню освіту, і на другому у молодших спеціалістів та бакалаврів. Спершу учні пройдуть теоретичну підготовку протягом місяця, після чого розпочнеться вже практична, за відмову від проходження якої можуть відрахувати.

Після повного проходження всіх етапів підготовки студенти приймуть присягу та отримають військово-облікову спеціальність.

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