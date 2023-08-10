Загарбники активізували тактичну авіацію на Запоріжжі

У області є загроза застосування авіаційного озброєння.
Російські загарбники активізували в Запорізькій області тактичну авіацію, через що виникла загроза застосування авіаційного озброєння.
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко у Telegram
"Активність тактичної авіації противника. Загроза застосування авіаційного озброєння (КАБ/КАР) для переднього краю Запорізької області", - повідомив Малашко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що повітряну тривогу оголошували по всій Україні через зліт МіГ-31К з російського аеродрому Саваслейка.
Крім того, ми раніше інформували, що російські окупанти тричі обстріляли Нікопольщину в ніч проти 9 серпня, внаслідок чого є загиблий, поранені та руйнування.
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