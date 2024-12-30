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Загарбники атакували дроном Херсонщину: поранено двох осіб - ОВА

Загарбники атакували дроном Херсонщину: поранено двох осіб - ОВА

РФ атакувала Херсонщину / Фото: ДПСУ

Обох постраждалих шпиталізували до лікарні.

Російські загарбники близько 21:30 атакували безпілотником населений пункт Антонівка, що на Херсонщині.

Про це йдеться у повідомленні Херсонської ОВА.

Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждали 62-річні чоловік та жінка. 

"В потерпілого діагностували вибухову травму та уламкові поранення ніг. У його дружини — контузія та перелом гомілок", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що обох постраждалих шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА.

Крім того, ми раніше інформували, що у Миколаєві через атаку БпЛА загорівся дах багатоповерхівки.

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