Загарбники атакували дроном Херсонщину: поранено двох осіб - ОВА

Обох постраждалих шпиталізували до лікарні.
Російські загарбники близько 21:30 атакували безпілотником населений пункт Антонівка, що на Херсонщині.
Про це йдеться у повідомленні Херсонської ОВА.
Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждали 62-річні чоловік та жінка.
"В потерпілого діагностували вибухову травму та уламкові поранення ніг. У його дружини — контузія та перелом гомілок", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що обох постраждалих шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА.
Крім того, ми раніше інформували, що у Миколаєві через атаку БпЛА загорівся дах багатоповерхівки.
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