Загарбники атакували на Дніпропетровщині обʼєкти критичної інфраструктури — ОВА

На Дніпропетровщині внаслідок російського обстрілу був поранений один чоловік.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій писак.

Він заявив, що ворог атакував ряд обʼєктів критичної інфраструктури області.

У повідомленні вказується, що поранений чоловік госпіталізований у важкому стані.

"Основна ціль ворога — наші люди та обʼєкти життєзабезпечення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Черкасах пролунала низка вибухів. Місто та область атакують ворожі дрони-камікадзе.

Крім того, ми раніше інформували, що російські загарбники вночі обстріляли Запоріжжя, в результаті чого є постраждалі.

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