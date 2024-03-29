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Загарбники атакували на Дніпропетровщині обʼєкти критичної інфраструктури — ОВА

Загарбники атакували на Дніпропетровщині обʼєкти критичної інфраструктури — ОВА

Ворог атакував Дніпропетровщину ракетами (фото ілюстративне) / Фото: Associated Press

Ворог атакує Дніпропетровщину ракетами.

На Дніпропетровщині внаслідок російського обстрілу був поранений один чоловік.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій писак.

Він заявив, що ворог атакував ряд обʼєктів критичної інфраструктури області.

У повідомленні вказується, що поранений чоловік госпіталізований у важкому стані.

"Основна ціль ворога — наші люди та обʼєкти життєзабезпечення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Черкасах пролунала низка вибухів. Місто та область атакують ворожі дрони-камікадзе.

Крім того, ми раніше інформували, що російські загарбники вночі обстріляли Запоріжжя, в результаті чого є постраждалі.

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