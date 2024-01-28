Загарбники атакували промисловий об’єкт у Кременчуці двома балістичними ракетами - ОВА

Інформація про жертв і постраждалих станом наразі відсутня
Російські загарбники атакували промисловий об’єкт у Кременчуцькому районі двома балістичними ракетами, після чого зайнялась пожежа.
Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.
"Продовжується ліквідація пожежі внаслідок російської атаки по промисловому об'єкту в Кременчуцькому районі. Попередньо - дві балістичні ракети", - написав він.
Крім того, прогін заявив, що інформація про жертв і постраждалих станом наразі відсутня. На місці працюють усі необхідні екстрені служби.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що увечері в суботу, 27 січня, російська окупаційна армія завдала ракетного удару по промисловому об'єкту на території Кременчуцького району Полтавщини.
Крім того, ми раніше інформували, що окупанти вдарили по Донеччині, пошкоджені десятки будинків, є загиблі.
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