Загарбники атакували промисловий об’єкт у Кременчуці двома балістичними ракетами - ОВА

Інформація про жертв і постраждалих станом наразі відсутня

Російські загарбники атакували промисловий об’єкт у Кременчуцькому районі двома балістичними ракетами, після чого зайнялась пожежа.

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Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

"Продовжується ліквідація пожежі внаслідок російської атаки по промисловому об'єкту в Кременчуцькому районі. Попередньо - дві балістичні ракети", - написав він.

Крім того, прогін заявив, що інформація про жертв і постраждалих станом наразі відсутня. На місці працюють усі необхідні екстрені служби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що увечері в суботу, 27 січня, російська окупаційна армія завдала ракетного удару по промисловому об'єкту на території Кременчуцького району Полтавщини.

Крім того, ми раніше інформували, що окупанти вдарили по Донеччині, пошкоджені десятки будинків, є загиблі.

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