Загарбники атакують Україну безпілотниками з півдня та півночі: мапа тривог

Декілька груп ударних БпЛА зафіксовані у різних регіонах України.
Російські загарбники атакують Україну іранськими ударними безпілотниками з південного та північного напрямків.
Про це інформують Повітряні сили.
Військові повідомили про загрозу БпЛА з південного напрямку о 23:08. Група БпЛА була виявлена на Херсонщині та рухалась у північно-західному напрямку.
О 23:31 Повітряні сили заявили про загрозу застосування ударних БпЛА у Сумській області.
О 23:50 було повідомлено про рух ударних БпЛА в напрямку Чернігівщини з Сумщини.
Військові заявили, що ударні БпЛА рухаються з Чорного моря в напрямку Одещини, а в Кіровоградській області – загроза застосування ударних БпЛА з Миколаївщини.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що над Дніпропетровщиною збили ворожі дрони.
Крім того, ми раніше інформували, що у Харкові ворожий безпілотник влучив у будинок.
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