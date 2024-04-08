Загарбники атакують Україну безпілотниками з півдня та півночі: мапа тривог

Російські загарбники атакують Україну іранськими ударними безпілотниками з південного та північного напрямків.

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Про це інформують Повітряні сили.

Військові повідомили про загрозу БпЛА з південного напрямку о 23:08. Група БпЛА була виявлена на Херсонщині та рухалась у північно-західному напрямку.

О 23:31 Повітряні сили заявили про загрозу застосування ударних БпЛА у Сумській області.

О 23:50 було повідомлено про рух ударних БпЛА в напрямку Чернігівщини з Сумщини.

Військові заявили, що ударні БпЛА рухаються з Чорного моря в напрямку Одещини, а в Кіровоградській області – загроза застосування ударних БпЛА з Миколаївщини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що над Дніпропетровщиною збили ворожі дрони.

Крім того, ми раніше інформували, що у Харкові ворожий безпілотник влучив у будинок.

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