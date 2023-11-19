Загарбники більше не дістають мінометами до правого берега Дніпра на Херсонщині — Гуменюк

Разом з тим окупанти все ще мають можливість підтягувати резерви.

Українські військові закріплюються на лівому березі річки Дніпро у Херсонській області і готуються до проведення довготривалої операції.

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Про це в етері телемарафону заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Наша задача залишається незмінною — ми продовжуємо роботу, щоб полегшити життя правому берегу, а в подальшій перспективі і прибережним лівобережним територіям, бо там теж є населені пункти, які фактично опинилися на лінії вогню", - заявила вона.

Вона зазначила, що мінометні розрахунки окупантів вже не можуть досягнути правого берега Дніпра, що вже є певним досягненням.

Крім того, Гуменюк заявила, що загарбники все ще мають можливість підтягувати резерви. Наразі на лівому березі зафіксовано кілька десятків тисяч окупантів, але ударного угруповання поки що не виявлено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ контролюють 10 квадратних кілометрів території поблизу Кринків на Херсонщині.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни намагаються вибити українських бійців із плацдарму на лівому березі Херсонщини.

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