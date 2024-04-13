Загарбники масштабують процес промивання мізків дітям на окупованих територіях — ЦНС

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники продовжують та масштабують процес промивання мізків українським дітям.

Про це йдеться у повідомленні Центру Національного спротиву.

У ЦНС повідомили, що, у захопленому Бердянську, на базі захопленого місцевого педагогічного університету росіяни почали підготовку інструкторів для “орлят Росії” – примусового руху першачків на кшталт “жовтенят”.

“Вожатих” навчають з поміж молодих колаборантів з “руху перших”. Підготовку ведуть “волонтери” з РФ, які надають інструкції як правильно промивати мізки дітям й “вкорінювати російську ідентичність”, - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначають, що все це відбувається в межах політики геноциду українців, під час якої росіяни нищать ціле покоління шляхом примусової асиміляції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни хочуть заборонити українську літературу на окупованих територіях.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники пропонують жителям окупованих територій гроші за свідчення про "злочини України".

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