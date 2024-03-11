Загарбники моніторять сторінки у соцмережах жителів ТОТ напередодні "виборів" Путіна - ЦНС

Були створені моніторингові групи, які досліджують пости “лідерів думок” в різних галузях щодо їх позицій.

Російські загарбники напередодні так званих "виборів" президента РФ на тимчасово окупованих територіях вивчають сторінки місцевих жителів у соціальних мережах.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У повідомленні вказується, що при окупаційних адміністраціях були створені моніторингові групи, які досліджують пости “лідерів думок” в різних галузях щодо їх позицій.

"Кожен тиждень звіт з такими особами та поміткою щодо тональності їх висловів відправляється далі", - розповіли у ЦНС.

У Центрі національного спротиву зазначили, що таким чином росіяни хочуть не допустити “дезінформації” перед “виборами” й заглушити всіх незгодних.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що активісти на тимчасово окупованих територіях продовжують демонструвати росіянам, що їм там не раді.

Крім того, ми раніше інформували, що на окупованих територіях загарбники роздали структурам план явки на "вибори".

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