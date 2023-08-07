Загарбники на окупованих територіях будуть навчати дітей фальсифікувати вибори - ЦНС

Навчання вони планують розпочати у вересні поточного року і закінчаться у березні 2024 року

Російські загарбники на окупованих територіях Херсонської області створили так звані "школи молодого виборця", метою яких є підготовка старшокласників до "виборів" президента РФ.

Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС).

У повідомленні вказується, що в цих школах представники так званих "виборчих комісій", які підтримали окупаційну владі, мають намір навчити дітей фальсифікувати вибори.

"По факту завданням шкіл є підготовка "спостерігачів" на псевдовиборах у диктаторській країні", - йдеться у публікації.

Навчання вони планують розпочати у вересні поточного року і закінчаться у березні 2024 року. За навчальний процес відповідає створена "громадська палата", до складу якої входять низка колаборантів.

У ЦНС звернули увагу, що РФ не існує такого поняття як вибори.

"Адже фактично вся влада сконцентрована в руках правлячого режиму, який вирішує — хто допускається до участі у виборах і хто ні. Підрахунок голосів при такій системі вже не відіграє ніякої ролі", - резюмують у Центрі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники продовжують завозити гастролерів на тимчасово окуповані території для ліквідації дефіциту медичного персоналу.

Крім того, ми раніше інформували, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області гауляйтерам наказали вивезти понад 10 тисяч місцевих дітей на так званий "відпочинок".

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