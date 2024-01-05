Загарбники на окупованих територіях хочуть забовʼязали підлітків ставати на військовий облік - ЦНС

Після президентських виборів, РФ планує наростити темпи мобілізації, які поширені на захоплені землі.

Російські загарбники на окупованих територіях продовжують підготовку до масової мобілізації місцевого населення для війни проти власної країни.

Про це інформує Центр національного спротиву.

У повідомленні вказується, що згідно з планом “військкоматів”, з березня 2024 року всі 17-річні підлітки тимчасово окупованих територіях півдня мають стати на військовий облік росіян.

У ЦНС заявили, що після президентських виборів, РФ планує наростити темпи мобілізації, які поширені на захоплені землі.

"Ворогу вигідна смерть українців незалежно від сторони де вони воюють. Тому окупанти використовують українців у своїй армії для гарматних штурмів, адже їх смерть не створює соціальну напругу в нацистському суспільстві РФ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники посилюють тиск на жителів окупованих території, які не хочуть брати російський паспорт.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія намагається змінити демографічний склад на окупованій Луганщині.

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