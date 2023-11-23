Загарбники на окупованих територіях ходять по школах та погрожують дітям

Дітям зачитували приклади покарань, які окупанти вже вчиняли над українцями.

На тимчасово окупованих територіях Донецької області російські загарбники обходять школи й погрожують дітям.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Зокрема, окупанти погрожували дітям за “неприпустимі публікації” у соцмережах, неповагу до символів окупації (російська символіка, усім відомі латинські літери) та розповідали за покарання для батьків дітей за “екстремізм”.

Зокрема дітям зачитували приклади покарань, які окупанти вже вчиняли над українцями.

Зауважимо, що практика обходу підлітків з погрозами раніше була зафіксована на ТОТ Запоріжжя та Херсонщини, що вказує на систематичність політики погрози залякування дітей узгодженої з кремлем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що адміністрації загарбників на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей вербують інформаторів серед місцевих безробітних.

Також ми інформували, що на окупованих територіях Херсонщини росіяни шукають інформаторів серед підлітків.

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