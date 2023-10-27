Загарбники на окупованих територіях крадуть худобу у місцевого населення — ЦНС

Росіяни повторюють мантру, що вони на окупованих територіях назавжди, але поводять себе зовсім по іншому.

Російські загарбники на окупованих територіях Запорізької області грабують місцеве населення, відбуваючи худобу, через нестачу продовольства.

Також читайте Майже 4 млн тонн: росіяни крадуть зерно на тимчасово окупованих територіях і перепродують в РФ

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Зокрема йдеться про Запорізьку область, де окупанти грабують фермерські господарства. Відповідні дії окупанти вчиняють за прямими вказівками свого військового керівництва", - сказано у повідомленні ЦНС.

У ЦНС заявили, що росіяни повторюють мантру про те що вони на окупованих територіях назавжди, та такі дії свідчать про справжнє ставлення окупантів до захоплених земель, їх мешканців та свого перебування там.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на окупованих територіях Херсонської області ворог продовжує здійснювати примусову паспортизацію.

Крім того, ми раніше інформували, що російські загарбники на Луганщині почали мобілізувати студентів денної форми навчання до лав окупаційних військ.

Читайте також: