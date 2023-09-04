Загарбники на окупованих територіях намагаються створити "тероборону" - Маляр

Російські сили дуже виснажені, тому для опору ЗСУ нерідко привозять загони "тероборони".

Російські загарбники на окупованих територіях намагаються створити "загони територіальної оборони" з числа місцевого населення, які взяли паспорти РФ.

Про це в етері телемарафону розповіла керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що російські сили дуже виснажені, тому для опору ЗСУ нерідко привозять загони "тероборони".

"Наша бойова робота не дає їм такого передиху, ми продовжуємо свою роботу. Контрбатарейно їх тероризуємо у відповідь", - заявила Гуменюк.

В свою чергу окупанти намагаються поповнити свої втрати за рахунок місцевого населення. Тим хто раніше взяв російський паспорт, пропонують вступити до "тероборони", переконуючи, що вони будуть потрібні тільки для захисту власних населених пунктів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники використовують "вибори" на окупованих територіях для мобілізації місцевого населення.

Крім того, ми раніше інформували, що Російські та Білоруські полігони можуть пропускати через себе максимум 100-115 тисяч осіб протягом двох місяців.

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