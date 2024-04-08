Загарбники на окупованих територіях перетворюють осіб з обмеженими можливостями на рабів — ЦНС

Людей експлуатують навіть у вихідні дні.

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України використовують працю осіб з обмеженими фізичними можливостями, як рабську.

Про це йдеться у повідомленні Центрі національного спротиву.

У повідомленні вказується, що загарбники часто використовують працю осіб з обмеженими фізичними можливостями без згоди людей.

"Щобільше, окупанти використовують таких людей у вихідні дні, і про подвійну оплату відпрацьованих годин звісно не йдеться", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС заявили, що це не лише порушення основних прав осіб з обмеженими можливостями, але й відверто гуманітарна криза, що загрожує їхньому фізичному та психічному здоров’ю. Така категорія людей потребує спеціального підходу та підтримки з боку суспільства, але окупаційна влада мислить радянськими стандартами.

"Тому негайною необхідністю є втручання міжнародних громадських організацій та гуманітарних агентств для захисту прав людей з інвалідністю на тимчасово окупованих територіях. Такі практики повинні бути припинені, а відповідні винуватці притягнуті до відповідальності перед міжнародним судом за вчинені злочини проти людяності", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни хочуть заборонити українську літературу на окупованих територіях.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники пропонують жителям окупованих територій гроші за свідчення про "злочини України".

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