Загарбники на окупованих територіях перевіряють громадян Таджикистану — ЦНС

На окупованих територіях проживає близько 100 тис. вихідців з Узбекистану та Таджикистан
Російські загарбники на окупованих територіях почали перевірки громадян Таджикистану після теракту у Москві.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
У повідомленні вказується, що з початку повномасштабного вторгнення ворог завозить на тимчасово окуповані території робітників з Центральної Азії й таким чином намагається змінити демографічний склад населення.
"Проте після масової страти росіян у Москві ФСБ почало перевірку громадян Таджикистану", - йдеться у повідомленні.
У ЦНС зазначили, що на окупованих територіях проживає близько 100 тис. вихідців з Узбекистану та Таджикистану.
"У Москві бояться, що етнічні таджики почнуть бунти через показове затримання їх співгромадянина. Тому наразі в Маріуполь відправляють додаткові групи ФСБ, які проводять профілактичні бесіди", - заявили у ЦНС.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Таджикистані російські слідчі допитують цілу сім'ю через стрілянину в "Крокусі".
Крім того, ми раніше інформували, що Путін звинуватив Україну у теракті, гучна відповідь Зеленського і реакція Заходу.
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