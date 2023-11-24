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Загарбники на окупованих територіях "промивають мізки" навіть першокласникам — ЦНС

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Загарбники на окупованих територіях "промивають мізки" навіть першокласникам — ЦНС

Дитина / Фото: Getty Images

Дітям влаштовують конкурси з малюнків на пропагандистку тематику.

Російські загарбники на окупованих українських територіях дедалі більше залучають дітей до програм по "промивці мізків" за вказівкою з Кремля.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Захопленим школам дали вказівку, що близько семидесяти відсотків школярів мають брати участь в «олімпіадах» та «програмах обміну». Тобто діти мають бути залучені до поїздок до РФ й брати участь в конкурсах, які прославляють РФ", - ідеться у повідомленні.

При цьому дітей загарбники залучають навіть з першого класу, влаштовуючи конкурси з малюнків на пропагандистку тематику.

"Метою всього дійства є знищення самоідентифікації дітей, тобто політика геноциду", - зазначили в ЦНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни на окупованих територіях нервують через велику кількість дітей, охочих вчити українську.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники на окупованих територіях ходять по школах та погрожують дітям.

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Дата публікації
Перегляди
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