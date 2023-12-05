Загарбники на окупованих територіях шукають українське підпілля через лайки у соцмережах

Жителів окупованих територій закликають зберігати пильність і не наражати себе на небезпеку.

Російські загарбники продовжують репресивні заході на окупованих українських територіях з метою встановлення свого тотального контролю за місцевими жителями.

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Про це інформує Центр національного спротиву.

Частиною цих заходів є намагання росіян знайти якомога більше членів українського підпілля.

"Наразі зафіксовані випадки, коли окупанти моніторять вподобання патріотичних українських сторінок у соцмережах й намагаються вирахувати серед них місцевих мешканців ТОТ", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС закликали жителів окупованих територій зберігати пильність й не наражати себе зайвий раз на небезпеку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у російських військових, які базуються на окупованих територіях Донецької області, спостерігається зниження морально-психологічного стану.

Крім того, ми раніше інформували, що на тимчасово окупованих територіях України російські загарбники активно проводять примусову мобілізацію чоловіків.

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