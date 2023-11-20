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Загарбники на окупованих територіях створили "школу блогерів" через брак пропагандистів — ЦНС

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Загарбники на окупованих територіях створили "школу блогерів" через брак пропагандистів — ЦНС

Російська пропаганда / Фото: Associated Press

Ворог сподівається відшукати колаборантів з числа студентів.

Російські загарбники на окупованих територіях півдня України відкрили "школу блогерів", щоб подолати дефіцит пропаганди населення.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Більшість мешканців відмовляється співпрацювати з окупантами й вони змушені завозити гастролерів з РФ для налагодження системи пропаганди в регіоні. Для вирішення проблеми ворог намагається створити “журналістів” з нуля", - йдеться у повідомленні.

Для цього на тимчасово ого окупованих територіях півдня окупанти відкрили “школу блогерів”, яка фінансується кремлем.

Ворог сподівається відшукати колаборантів з числа студентів, які в пошуках слави погодяться створювати пропагандистський контент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на окупованих територіях Херсонщини росіяни шукають інформаторів серед підлітків.

Крім того, ми раніше інформували, що жителям окупованих територій, які співпрацюють з російськими загарбниками, зменшать заробітну платню.

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Дата публікації
Перегляди
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