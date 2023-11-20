Загарбники на окупованих територіях створили "школу блогерів" через брак пропагандистів — ЦНС

Ворог сподівається відшукати колаборантів з числа студентів.
Російські загарбники на окупованих територіях півдня України відкрили "школу блогерів", щоб подолати дефіцит пропаганди населення.
Про це інформує Центр національного спротиву.
"Більшість мешканців відмовляється співпрацювати з окупантами й вони змушені завозити гастролерів з РФ для налагодження системи пропаганди в регіоні. Для вирішення проблеми ворог намагається створити “журналістів” з нуля", - йдеться у повідомленні.
Для цього на тимчасово ого окупованих територіях півдня окупанти відкрили “школу блогерів”, яка фінансується кремлем.
Ворог сподівається відшукати колаборантів з числа студентів, які в пошуках слави погодяться створювати пропагандистський контент.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на окупованих територіях Херсонщини росіяни шукають інформаторів серед підлітків.
Крім того, ми раніше інформували, що жителям окупованих територій, які співпрацюють з російськими загарбниками, зменшать заробітну платню.
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