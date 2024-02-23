Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Загарбники на окупованих територіях відбиратимуть житло, яке не перереєстровують за законодавством РФ

Загарбники на окупованих територіях відбиратимуть житло, яке не перереєстровують за законодавством РФ

Окуповані території / Фото: Маріупольська міська рада

Окупанти продовжують рейди на ТОТ — перевіряють телефони на наявність співпраці з ЗСУ.

Російські загарбники заявили, що відбиратимуть житло у жителів окупованих територій, які не хочуть його переформулювати згідно з законодавством РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У повідомленні вказується, що під час перевірок мешканців тимчасово окупованих територій, росіяни вимагають перереєстрацію нерухомості. 

"Окупанти продовжують рейди на ТОТ — перевіряють телефони на наявність співпраці з Силами оборони та наявності російського паспорта. Останнім часом все більше уваги приділяють оформленню документів відповідно до російського законодавства", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС повідомили, що якщо нерухомість не зареєстрована відповідно до вимог ворога – її погрожують конфіскувати та віддати російським військовим, або росіянам, які приїхали працювати на окуповані території.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на ТОТ України прибули спецзагони з Кремля, щоб "намалювати" результат виборів для Путіна.

Крім того, ми раніше інформували, що мешканців окупованої Херсонщини під'єднують до росТБ "Русскій мір".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація