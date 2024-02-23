Загарбники на окупованих територіях відбиратимуть житло, яке не перереєстровують за законодавством РФ

Окупанти продовжують рейди на ТОТ — перевіряють телефони на наявність співпраці з ЗСУ.

Російські загарбники заявили, що відбиратимуть житло у жителів окупованих територій, які не хочуть його переформулювати згідно з законодавством РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У повідомленні вказується, що під час перевірок мешканців тимчасово окупованих територій, росіяни вимагають перереєстрацію нерухомості.

"Окупанти продовжують рейди на ТОТ — перевіряють телефони на наявність співпраці з Силами оборони та наявності російського паспорта. Останнім часом все більше уваги приділяють оформленню документів відповідно до російського законодавства", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС повідомили, що якщо нерухомість не зареєстрована відповідно до вимог ворога – її погрожують конфіскувати та віддати російським військовим, або росіянам, які приїхали працювати на окуповані території.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на ТОТ України прибули спецзагони з Кремля, щоб "намалювати" результат виборів для Путіна.

Крім того, ми раніше інформували, що мешканців окупованої Херсонщини під'єднують до росТБ "Русскій мір".

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