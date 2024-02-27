Загарбники на окупованих територіях забирають житло навіть у тих, хто взяв "паспорт" РФ - ЦНС

Російські загарбники продовжують здійснювати рейди по підконтрольних їм населеним пунктам та визначають помешкання не лише такі, які не мають власника, але і які переоформленні відповідно до російського законодавства.

Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

У повідомленні вказується, що на наявною інформацією, найбільше таких рейдів з боку противника проходять у місті Залізний Порт, який знаходиться на узбережжі Чорного моря в Херсонській області.

"Представники російсько-окупаційних адміністрацій вносять у списки навіть тих осіб, у кого вже є в наявності російський паспорт. Така практика вже в процесі реалізації, у зв’язку з чим, окупанти вже відібрали низку таких квартир та передали так званим “переселенцям”, або ж “постраждалим” під час бойових дій", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначили, що раніше окупанти забирали житло у власників, які раніше виїхали з окупованої території, тоді як зараз відомий “віджим” житла відбувається з тими особами, які проявили лояльність до оформлення ворожих документів.

"Такі дії окупаційної влади свідчать лише про бажання продовжувати геноцидну практику щодо зміни етнічного складу населення на території України", - заявили у ЦНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники на окупованих територіях відбиратимуть житло, яке не перереєстровують за законодавством РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни на ТОТ намагається забезпечити "високий рівень підтримки" президента РФ.

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