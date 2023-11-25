Загарбники на окупованих територіях змушують студентів лікувати поранених військових

Йдеться про так званих студентів “медичних училищ” на ТОТ.

Російські загарбники на окупованих територіях примушують студентів фейкових медичних навчальних закладів допомагати пораненим окупантам.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Йдеться про так званих студентів “медичних училищ” на ТОТ. Старшокурсників долучають до служби на ворога під час практики. Відмовитись від такої практики неможливо, адже в такому випадку окупанти погрожують виключенням", - повідомили у ЦНС.

Перед практикою росіяни інструктують молодих спеціалістів, а з практикантами проводять бесіди фахівці з ФСБ. Зокрема студентам погрожують щодо розголошення інформації та попереджають про відповідальність за екстремізм.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни на окупованих територіях нервують через велику кількість дітей, охочих вчити українську.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники на окупованих територіях ходять по школах та погрожують дітям.

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