Загарбники на півдні Україні не можуть впоратися з великою кількістю поранених — ЦНС

Через дії загарбників цивільні люди майже не можуть отримати медичні послуги.

Російські загарбники використовують цивільні медичні заклади для лікування своїх поранених на окупованих територіях півдня України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У повідомленні вказується, що окупанти не можуть не справляються з кількістю поранених.

"Ворог використовує заклади охорони здоров’я на тимчасово окупованих територіях півдня України для надання медичної допомоги пораненим військовим російсько-окупаційних військ. Поранені окупанти знаходяться у центральних районних лікарнях до повного або часткового одужання, після чого їх переводять у медичні установи в окупованому Криму або на територію РФ", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС повідомили, що через дії загарбників цивільні люди на окупованих територіях майже не можуть отримати медичні послуги.

"Окупанти дозволяють обслуговувати обмежену кількість мешканців, щоби використовувати їх як прикриття", – повідомили у Спротиві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сили оборони України на Таврійському напрямку системно вибивають окупантів з позицій та просуваються вперед, завдаючи ворогу втрат.

Крім того, ми раніше інформували, що сили оборони України вранці 9 серпня уразили пункт управління армії Росії у тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині.

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