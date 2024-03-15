Загарбники на ТОТ почали відбирати у місцевих жителів автомобілі для військових потреб

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України відбирають транспорт у місцевих жителів, яких затримують за "порушення комендантського часу".

Також читайте У окупованому Донецьку виник брак водіїв громадського транспорту через мобілізацію

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Крім конфіскації майна, ворог практикує примусові роботи для “порушників”. Зокрема затриманих змушують копати окопи на потреби окупантів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у ЦНС розповіли, що затриманих перевіряють на наявність російського паспорта та перевіряють телефони, й у випадку підозр у нелояльності мешканців затримують.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ЦНС розповіли, як загарбники намагаються "легалізувати" окупацію українських територій.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники на ТОТ не можуть набрати медперсонал серед місцевих.

Читайте також: