Загарбники на ТОТ зганяють мігрантів на "вибори" Путіна — ЦНС

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України змушують мігрантів з Центральної Азії брати участь у так званих "виборах" російського диктатора Путіна.

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Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Вже з 15 березня на тимчасово окупованих територіях стартує виборчий фарс, який ігнорує переважна кількість місцевих. Для завищення явки ворог дозволив голосувати без паспортів, й тепер поставив план перед будівельними компаніями щодо відправки на головування мігрантів", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС пояснили, що мігрантів на захоплені землі звозять ще з кінця 2022 року, і їх чисельність вже сягає понад 100 тисяч. Загарбники обіцяють іноземцям додатковий вихідний за похід на дільницю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники на тимчасово окупованих територіях не можуть набрати медперсонал серед місцевих жителів.

Крім того, ми раніше інформували, що російські окупанти моніторять сторінки у соцмережах жителів ТОТ напередодні "виборів" Путіна.

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