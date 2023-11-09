Загарбники намагаються паспортизувати ув'язнених на окупованих територіях - ЦНС

Окупанти погрожують етапувати до Новоросійська тих увʼязнених, які відмовляються брати російський паспорт.

Російські загарбники на окупованих територіях продовжують примусову паспортизацію населення, в тому числі українців, які відбувають покарання за скоєні злочини.

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Про це інформує Центр національного спротиву.

У повідомленні вказується, що до місцевих фейкових осередків федеральної служби покарань надійшла задача подати списки тих українців, які досі не отримали паспорт РФ. Окремо необхідно подати списки тих то категорично відмовився.

Наголошено, що з такими українцями треба провести “додаткові розмови”, зокрема пригрозити етапуванням до Новоросійська, де їх вже не зможуть відвідувати родичі.

"Центр національного спротиву акцентує, що всі колаборанти. які дозволяють викрадати українців нам відомі й понесуть за свої дії відповідальність, адже Рух Опору має час та досвід", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях залучають дітей до співпраці з армією країни-агресорки.

Крім того, ми раніше інформували, що російські загарбники на Луганщині почали мобілізувати студентів денної форми навчання до лав окупаційних військ.

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