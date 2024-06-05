Окупанти нарощують інтенсивність обстрілів на Запоріжжі — ОВА

За останню добу було зафіксовано понад 450 обстрілів.
Російські загарбники нарощують інтенсивність обстрілів Запорізької області, вже зараз щодня фіксується 400 ворожих атак.
Про це в етері телемарафону заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Він заявив, що за останню добу було зафіксовано понад 450 обстрілів, через що було зруйновано 11 цивільних будинків.
"Ми бачимо збільшення інтенсивності — вона щодня нарощується. Якщо місяць назад в день було 200-250 обстрілів на добу, то наразі це 400+ обстрілів на добу, а бувало 500-550 обстрілів", - сказав Федоров.
Він заявив, що наразі ворог в основному атакує населення пункти Роботине, Гуляйполе та Оріхів.
"Це фронтові населені пункти, які найчастіше перебувають під ворожими обстрілами", - додав глава ОВА.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни вбили на Донеччині дитину і дорослого.
Крім того, ми раніше інформували, що у Дніпрі пролунали два вибухи.
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