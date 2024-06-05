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Окупанти нарощують інтенсивність обстрілів на Запоріжжі — ОВА

Окупанти нарощують інтенсивність обстрілів на Запоріжжі — ОВА

Федоров розповів про збільшення обстрілів Запоріжжя

За останню добу було зафіксовано понад 450 обстрілів.

Російські загарбники нарощують інтенсивність обстрілів Запорізької області, вже зараз щодня фіксується 400 ворожих атак.

Про це в етері телемарафону заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він заявив, що за останню добу було зафіксовано понад 450 обстрілів, через що було зруйновано 11 цивільних будинків.

"Ми бачимо збільшення інтенсивності — вона щодня нарощується. Якщо місяць назад в день було 200-250 обстрілів на добу, то наразі це 400+ обстрілів на добу, а бувало 500-550 обстрілів", - сказав Федоров.

Він заявив, що наразі ворог в основному атакує населення пункти Роботине, Гуляйполе та Оріхів.

"Це фронтові населені пункти, які найчастіше перебувають під ворожими обстрілами", - додав глава ОВА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни вбили на Донеччині дитину і дорослого.

Крім того, ми раніше інформували, що у Дніпрі пролунали два вибухи.

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