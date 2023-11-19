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Загарбники не можуть забезпечити проведення опалювального сезону на окупованій Херсонщині — ЦНС

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Загарбники не можуть забезпечити проведення опалювального сезону на окупованій Херсонщині — ЦНС

Опалення / Фото: pixabay.com

Окупанти не поспішають виділяти кошти на забезпечення проходження опалювального сезону.

Російські загарбники не можуть забезпечити проведення опалювального сезону на окупованих територіях Херсонської області.

Про це інформує Центр національного спротиву.

У повідомленні вказується, що це пов’язано з тим, що ціни на вугілля на ТОТ зросли втричі в порівнянні з минулим роком, а окупаційні адміністрації досі не поспішають виділяти додаткові кошти на забезпечення проходження опалювального сезону.

"Ціни на дрова також значно зросли, що також не дозволяє підготуватись до зими мешканцям приватних будинків", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на окупованих територіях Херсонщини росіяни шукають інформаторів серед підлітків.

Крім того, ми раніше інформували, що жителям окупованих територій, які співпрацюють з російськими загарбниками, зменшать заробітну платню.

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Дата публікації
Перегляди
62
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