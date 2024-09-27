Загарбники не встигнуть добудувати захисні споруди для Керченського мосту цього року — Плетенчук

Це вже не перша спроба окупантів побудувати захисні споруди для мосту.

Російські загарбники будують біля мосту через Керченську протоку невідому споруду, однак у цьому сезоні вони не стануть завершити роботу через погоду.

Про це в етері телемарафону заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Він заявив, що дізнатись про те, що саме будуть загарбники, можна буде лише після завершення будівництва.

"Але цього сезону, найімовірніше, вони це не зможуть зробити, бо починається період штормів, і, відповідно, будувати в таких умовах буде дуже складно. Це може бути захисна споруда, черговий перехід - висновки робити зарано", - розповів Плетенчук.

Він заявив, що це вже не перша спора росіян побудувати захисні споруди для цього мосту, але щоразу вони зазнавали невдач.

"Побачимо, як вони пройдуть цей період, який починається восени та закінчується навесні. Вони постійно намагаються у Керченській протоці щось нове розмістити, збудувати різноманітні гідротехнічні чи загороджувальні споруди. Але періодично вони опиняються на березі після чергового шторму", - наголосив речник ВМС.

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