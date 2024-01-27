Загарбники почали “підготовку” до аграрного сезону на окупованих територіях — ЦНС

Окупанти почали вилучати техніку у селян, щоб передавати її "більш лояльним".

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Запорізької області почали “підготовку” до аграрного сезону.

Про це інформує Центр національного спротиву.

У ЦНС повідомили, що в регіоні почав роботу “держтехнагляд” – фейкова структура, яка займається ревізією техніки. Окупаційна адміністрація вже повідомила селянам, що не переоформлена техніка буде вилучатись.

"Проте аби переоформити техніку, необхідно не лише пройти техогляд, а й отримати посвідчення водія російського зразка. Для цього ж треба вже паспорт РФ. Таким чином, фермер має отримати громадянство РФ, інакше техніка буде вилучена", - йдеться у повідомленні.

Також у ЦНС заявили, що росіяни здають вилучену техніку в лізинг іншим “більш лояльним” фермерам. Тобто платять за вірність краденими машинами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники не можуть поновити подання електроенергії на тимчасово окупованих територіях.

Крім того, ми раніше інформували, що на окупованій частині Донеччини помітили найманців з Малайзії.

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