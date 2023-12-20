Загарбники посилили охорону зрадників України на окупованих територіях — ЦНС

Росіяни для більшості населення на окупованих територіях є ворогами.

Російські загарбники на окупованих територіях посилюють охорону зрадників, які перейшли на сторону ворога та виконують брудну роботу.

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Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У повідомленні вказується, що росіяни для більшості населення на окупованих територіях є ворогами.

"Тому безпеку своїх посіпак "визволителям" треба забезпечувати посиленою охороною. Так, окупанти взяли під охорону голів так званих «виборчих комісій», тих, хто допомагає Кремлю імітувати виборчий процес і таким чином легітимізувати окупаційний режим у рідному краї

Повідомляється, що тепер зрадники пересуваються під охороною окупантів.

"Проте сотні ліквідованих колаборантів не дадуть збрехати — такі заходи дають лише марну надію на уникнення невідворотного покарання", - наголошують у Центрі національного спротиву.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що па тимчасово окупованих територіях Луганщини росіяни вербують "кадетів".

Крім того, ми раніше інформували, що на захоплених територіях України ворог викрадає людей родинами. Колаборанти наводять росіян на них, мешканців підозрюють в нелояльності до окупантів.

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