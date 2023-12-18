Загарбники посилюють пошуки українського підпілля на окупованих територіях — ЦНС

Російські загарбники організовують нові групи для пошуку українського підпілля на окупованих територіях.

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Про це інформує Центр національного спротиву.

У ЦНС заявили, що українське підпілля на окупованих територіях фіксує посилення контрдиверсійного режиму загарбників.

"Росіяни сформували окремі маневрені групи РЕР, які намагаються запеленгувати джерела випромінювання від супутникових телефонів. Противнику відомо, що сили оборони використовують у військових цілях апаратуру оператора супутникового зв’язку “Iridium”. Також для прочісування населених пунктів було виділено близько ста представників росгвардії", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС закликали жителів окупованих територій повідомляти про наявність підозрілих антен маршрути переміщення та місця скупчення росгвардійців.

"Водночас дані заходи проводяться показово, задля психологічного тиску на місцевих мешканців, які передають інформацію Силам оборони", - заявили в ЦНС.

Крім того, У ЦНС закликали бути обачними під час фіксації техніки та особового складу ворога, а також під час передачі даної інформації Силам оборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники знищують у Маріуполі будівлю, де вони катували та вбивали українців.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники намагаються залучити до армії РФ громадян України на окупованих територіях.

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