Загарбники посилюють тиск на жителів окупованих території, які не хочуть брати російський паспорт

Російські загарбники на окупованих територіях півдня напередодні Нового Року провели низку рейдів по селах для "профілактичних бесід" з тими, хто відмовляється отримувати паспорт РФ.

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Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

У повідомленні вказується, що в регіоні триває примусова паспортизація, аби по документах змінити склад населення. Тих, хто відмовляється отримувати червону макулатуру обмежують в правах та залякують, адже для окупантів вони "не лояльні мешканці".

"Так, напередодні Нового Року росіяни провели рейди по селах ТОТ Херсонщини, під час яких населені пункти перекривались, а в людей проводились обшуки щодо можливої співпраці з Силами Оборони", - повідомляє ЦНС.

У Центрі національного спротиву зазначили, що в регіоні більшість населення так і не отримала паспорт РФ. В результаті росіяни вимушені дозволити голосування на так званих виборах президента без російського паспорта.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія намагається змінити демографічний склад на окупованій Луганщині.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники шукають на окупованих територіях людей, які за гроші свідчитимуть проти України.

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