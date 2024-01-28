Загарбники продовжують етнічні чистки на окупованих територіях — ЦНС

Окупанти роблять обхід по квартирах з метою передачі їх російським військовим.

Російські загарбники проводять системні фільтраційні заходи задля витіснення патріотично налаштованого населення з окупованих територій.

Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

У повідомленні вказується, що представники ЗС РФ та окупаційних адміністрацій проводять перевірки квартир людей, яким заборонили в’їзд на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.

"Після проведених попередньо фільтраційних заходів окупанти роблять обхід по квартирах з метою передачі їх російським військовим. Якщо квартира пуста – вона наразі опечатується та буде передана або військовим вищої ланки або росіянам, які приїхали працювати в окупаційних адміністрацій. Якщо у квартирах проживають родичі “заборонених” – наразі їх просто переписують задля контролю", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС заявили, що фактично, таким чином, росіяни продовжують викорінювати патріотично налаштоване населення з окупованих територій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія почала активно вербувати на навчання у військових вишах громадян Білорусі.

Крім того, ми раніше інформували, що більшість ув’язнених, які воювали в складі загонів “Шторм Z”, не отримали виплат, які їм обіцяло міністерство оборони РФ.

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