Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Загарбники пропонують жителям окупованих територій гроші за свідчення про "злочини України"

Загарбники пропонують жителям окупованих територій гроші за свідчення про "злочини України"

Жителям окупованих територій пропонують за гроші свідчити проти України / Фото: Маріупольська міська рада

Агітують писати заяви мешканців Маріуполя, Сєвєродонецька, Лисичанська й інших міст сходу України.

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях пропонують місцевим жителям до 100 тисяч рублів за свідчення про "злочини" України.

Про це інформує Центр національного спротиву.

У повідомленні вказується, що для цього необхідно написати заяву, що ти, або члени твоєї родини, зокрема діти, постраждали від обстрілів саме України. 

"Агітують писати заяви мешканців Маріуполя, Сєвєродонецька, Лисичанська й інших міст сходу України, які Росія стерла з лиця землі при "звільненні", - йдеться у повідомленні.

Ці заяви потім мають лягати в наратив про "злочини Сил Оборони", які за логікою російських пропагандистів обстрілювали міста, які самі й контролювали.

"Тобто, заради формування паралельної реальності, росіяни цинічно обіцяють гроші людям, яких самі позбавили заробітку, за те, що ті перепишуть відповідальність за злочини на іншу сторону", - зазначили у ЦНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни хочуть заборонити українську літературу на окупованих територіях, у Москві готують "закон".

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники посилюють мобілізацію на окупованих територіях.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація