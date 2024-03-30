Загарбники пропонують жителям окупованих територій гроші за свідчення про "злочини України"

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях пропонують місцевим жителям до 100 тисяч рублів за свідчення про "злочини" України.

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Про це інформує Центр національного спротиву.

У повідомленні вказується, що для цього необхідно написати заяву, що ти, або члени твоєї родини, зокрема діти, постраждали від обстрілів саме України.

"Агітують писати заяви мешканців Маріуполя, Сєвєродонецька, Лисичанська й інших міст сходу України, які Росія стерла з лиця землі при "звільненні", - йдеться у повідомленні.

Ці заяви потім мають лягати в наратив про "злочини Сил Оборони", які за логікою російських пропагандистів обстрілювали міста, які самі й контролювали.

"Тобто, заради формування паралельної реальності, росіяни цинічно обіцяють гроші людям, яких самі позбавили заробітку, за те, що ті перепишуть відповідальність за злочини на іншу сторону", - зазначили у ЦНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни хочуть заборонити українську літературу на окупованих територіях, у Москві готують "закон".

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники посилюють мобілізацію на окупованих територіях.

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