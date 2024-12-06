Загарбники провели мобілізацію на окупованих територіях: вона провалилась — ЦНС

Загарбники пропонували потенційним мобілізованим разові виплати від 200 до 400 тисяч рублів.

Російські загарбники провели мобілізацію на окупованих територіях України, але провалили її і не змогли набрати заплановану кількість людей.

Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

"Ворог планував набрати до лав своєї армії 10 тис. українців з ТОТ впродовж 2024 року, але ці плани реалізувати не змогли через небажання місцевих воювати з Батьківщиною", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС заявили, що загарбники пропонували потенційним мобілізованим разові виплати від 200 до 400 тисяч рублів, але це не врятувало ситуацію.

"Станом на початок грудня росіянам вдалося рекрутувати близько 4 тис. українців й переважна більшість з них проживає на територіях окупованих з 2014 року. Такі низькі показники стали причиною перевірок в окупаційних адміністраціях, за результатами яких в кремлі анонсували “кадрові рішення”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти збирають кошти на підтримку своєї армії у школі на Запоріжжі.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники змушують дітей на окупованих територіях присягати на вірність РФ.

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