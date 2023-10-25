Загарбники проводять нацистську політику на Луганщині та спричинили демографічну кризу - ЦНС

Російські загарбники спровокували демографічну кризу у Луганській області, через окупацію та війну населення скоротилось на 40%.

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Про це інформує Центр національного спротиву.

"За даними окупантів, населення ТОТ Луганщини становить 1,5 млн осіб, що на 40% або мільйон осіб менше, ніж на момент російської окупації перших територій у 2014 році. При цьому тенденція до зменшення населення продовжується. Депопуляція регіону супроводжується заселенням росіянами, промиванням мізків дітям й масовою мобілізацією етнічних українців на війну проти рідної держави", - йдеться в повідомленні.

При цьому загарбники проводять подальшу депортацію місцевого населення під виглядом "евакуації". Окупанти проводять фільтрацію населення та примусово вивозять цілими селами.

"Все це є воєнним злочином згідно з Римським статутом, і за це кожен причетний понесе покарання, адже деокупація регіону – це справа часу", - наголосив в ЦНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники змушують населення окупованих територій здавати кров на потреби своїх військових.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія заселяє квартири українців на окупованих територіях своїми бойовиками.

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