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Загарбники розгорнули мобільні "паспортні столи" на Луганщині — Лисогор

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Загарбники розгорнули мобільні "паспортні столи" на Луганщині — Лисогор

Загарбники розгорнули мобільні "паспортні столи" на окупованих територіях / Фото: pixabay.com

Ворог поспішає з організацією так званих "виборів".

Російські загарбники розгорнули мобільні "паспортні столи" на окупованій Луганщині, жителі яких не хочуть отримувати громадянство РФ.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

"У міста і села поблизу лінії фронту, де темпи паспортизації низькі, вирушили мобільні паспортні столи. Про безпеку людей росіяни не думають — аби тільки вручити документи зразка РФ до 10 вересня якомога більшій кількості населення", - йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що ворог поспішає з організацією так званих "виборів", та щоб підвищити явку, посилюють заходи із примусової паспортизації населення.

Крім того, голова Луганської ОВА заявив, що на окупованих територіях загарбники видають школярам щоденники з текстом військової присяги країні-окупанту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Луганщині, поблизу Сватового, Сили оборони знищили місце, з якого росіяни запускали свої безпілотні літальні апарати.

Крім того, ми раніше інформували, що на окупованій частині Луганської області у Сватівському районі загарбники повісили цивільного чоловіка за чітку проукраїнську позицію

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Дата публікації
Перегляди
40
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