Загарбники шукають на окупованих територіях людей, які за гроші свідчитимуть проти України

Росія хоче заявити, що Україна сама напала на власну територію і проводить агресію.

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України намагаються підкупити місцеве населення грошима, щоб вони дали свідчення проти України.

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Про це інформує Центр національного спротиву

"Росія – це синонім цинізму. 24 лютого 2022 року російський диктатор Путін на весь світ оголосив про початок війни. Сотні тисяч вбитого населення, сотні тисяч зруйнованих будинків та мільйони біженців й вину за це все Росія тепер намагається перекласти на свою жертву", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС заявили, що на окупованій частині Запорізької області окупаційна адміністрація обіцяє виплатити допомогу "постраждалим від української агресії". Єдиною умовою є заява на її отримання, яка по факту є свідченням того, що нібито Україна напала на регіон й обстрілює мирне населення.

Таким чином Росія хоче заявити, що Україна сама напала на власну територію і проводить агресію.

У ЦНС закликали жителів окупованих територій не піддаватися на провокації загарбників і памʼятати що окупанти майже ніколи не дотримуються своїх обіцянок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники посилили охорону зрадників України на окупованих територіях.

Крім того, ми раніше інформували, що на окупованих територіях дефіцит водіїв громадського транспорту.

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