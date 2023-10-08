Загарбники у Криму активно шукають українських партизан - ЦНС

Ворог стурбований активністю та підвищеною ефективністю Руху опору в Криму.

У окупованому Криму російські загарбники активізували дії з пошуку українського підпілля, а також посилили адміністративно-поліцейські заходи.

Про це йдеться у повідомленні Центру Національного спротиву.

У ЦНС заявили, що протягом останнього місяця на півострові спостерігалась тенденція до збільшення середньодобової пропускної спроможності цивільних осіб на адмінмежі між окупованим Кримом та Херсонською областю.

Наразі це показник становить близько 15 тисяч осіб на добу.

Крім того, російські загарбники посилили контррозвідувальний режим для виявлення українського підпілля.

"Ворог стурбований активністю та підвищеною ефективністю Руху опору в Криму, в результаті чого посилив контррозвідувальний режим, в тому числі з метою виявлення та боротьби з українським підпіллям", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому Криму партизани проникли на Євпаторійський авіаційний ремонтний завод.

Крім того, ми раніше інформували, що російські загарбники у Криму будують оборонні споруди поряд з Феодосією в бік Керчі.

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