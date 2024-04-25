Загарбники в окупованому Бердянську заставляють дітей прибирати місто на "суботниках"

"Суботники проводяться як у радянські часи, коли все направлено на "показуху".

У окупованому Бердянську російські загарбники примушують дітей займатись безкоштовною працею, а саме прибирати місто на так званих "суботниках", які практикували за часи радянської окупації України.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Прибирання територій шкіл обмежилося не однією суботою. Суботник розтягнувся практично на тиждень. Школярі тут змушені приводити до ладу не тільки прилеглі території, а й площі поза ними", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС заявили, що все проводиться як у радянські часи, коли все направлено на "показуху".

"Але проблему антисанітарії в тимчасово окупованих містах та селах України такі акції не вирішують. Брак двірників та працівників ЖКГ на анексованих територіях просто критична і сягає понад 80 відсотків", - заявили у ЦНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія перетворює ТОТ України на великий смітник.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники масштабують процес промивання мізків дітям на окупованих територіях.

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